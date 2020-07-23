السيسي: ثورة 23 يوليو أحد أهم أيام مجدنا وعزتنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، إن الأيام والسنوات تمر حاملة بين طياتها أحداث وذكريات تبقى عالقة في الأذهان وتزهو بها الشعوب جيلا بعد جيل وتاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث التي تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرنا وأملا لمستقبلنا.

وتابع خلال كلمته: "ويبقى يوم 23 يوليو عام 1952 أحد أهم أيام مجدنا وأبرز أيام عزتنا حيث تمر علينا الذكرى 68 لهذه الثورة المجيدة التي نستعيد معها ذكريات كفاح شعبنا من أجل نيل حريته واستقلال قراره الوطني".