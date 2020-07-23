عاجل.. مدبولي: تغليظ عقوبات الإسراف في استخدام المياه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ حجم التحديات التي تواجهنا في قطاع المياه تفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة.

وأكد مدبولي، أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة في الدولة، سعيا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيدا لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبي الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى عمل الدولة على التوسع في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، والتوسع في إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك.

وشدد مدبولى على ضرورة التوسع في استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بتركيبها في الوحدات السكنية الجديدة، وبتغليظ العقوبات على الإسراف في استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه.