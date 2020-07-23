أستراليا تسجل أعلى وفيات بكورونا في 3 أشهر

سجلت أستراليا الخميس أعلى عدد يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال 3 أشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ثاني أكثر ولاياتها سكانا.

وأعلنت ولاية فيكتوريا أنّها سجّلت 403 إصابات جديدة في حين توفي 5 جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وهذا العدد من الوفيات هو أعلى عدد تسجله البلاد في يوم واحد جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ أواخر أبريل.

وقالت وزيرة الصحة جيني ميكاكوس للصحفيين في ملبورن عاصمة الولاية: "هذا يظهر قدر ما يتكبده مجتمعنا جراء هذا الفيروس اللعين".

ومع عجز السلطات عن تحجيم العدوى، بات لزاما على سكان ملبورن ومعظم مدن الولاية استخدام الكمامات خارج المنزل.

وسجلت أستراليا ككل نحو 13 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 130 وفاة.

وجاءت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة بعدما بدأت أستراليا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في منتصف مارس.

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج إنّ قواعد التباعد الاجتماعي التي حدّت من تنقل السكان وأغلقت المتاجر والمؤسسات ساعدت في إبطاء انتشار الفيروس لكن تأثيرها على الاقتصاد كان قويا.