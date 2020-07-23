روسيا تهنئ مصر بذكرى 23 يوليو: نتمنى التوفيق والازدهار لشعبكم

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، وفالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية، وسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي برقيات التهاني، إلى نظرائهم المصريين بمناسبة احتفال مصر بذكرى 68 لثورة يوليو عام 1952 .

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الخميس، على فيس بوك، أنّ كبار المسؤولين الروس أعربوا في برقياتهم عن الارتياح للمستوى الحالي لتنمية التعاون الاستراتيجي الروسي المصري، موضحا أنّهم يأملون في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي حول المجموعة الواسعة من القضايا لصالح شعوب البلدين، ومن أجل استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلى أنّ السفارة تشارك في هذه التهاني وتتمنى التوفيق والازدهار للشعب المصري الصديق.