وفد لبناني يضع إكليلا من الزهور على ضريح عبدالناصر

شهد ضريح جمال عبدالناصر توافد عدد من العرب لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث حرص وفد من حركة الناصريين الأحرار اللبنانية على وضع إكليلا من الزهر على قبر الزعيم وقراءة الفاتحة على روحه.

وقال الدكتور زياد العجوز، رئيس الحركة إن عبدالناصر فكر ثابت وراسخ لن يتزعزع، وكان كل حلمه القومية العربية والتي نحن الآن في حاجة إليها في ظل التحديات التي تواجه الأمة.

وأضاف العجوز لـ"الوطن"، أن ناصر سيظل حي بفكره والثوابت والمبادئ التي كان يؤمن بها ويبقى إرثه ومشروعه نهج يسير عليه كل الأجيال ويواكب كل المراحل.

وتابع أن عبدالناصر قد رحل وبقيت العروبة وعلينا استلهام روحه وعزيمته في مواجهة كل التدخلات في الدول العربية، وحان وقت الوحدة للدفاع عن الأمة.