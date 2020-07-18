الانتهاء من تطوير محور جمال عبدالناصر بطول 8 كم في الشروق

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر بمدينة الشروق، مشيراً إلى أن المحور يعدُ أحد أهم الشرايين الحيوية بالمدينة كونه ينقل الحركة بين مدخل السويس (3) جنوباً حتى مدخل الإسماعيلية (2) شمالاً.

وأوضح أن طول المحور يبلغ (8كم)، وبعرض (45م) بدلاً من (30م) قبل التوسعة، وبإجمالي 5 حارات مرورية بكل اتجاه شاملة حارة الخدمة، والمحور مطابق للمواصفات القياسية بطبقة أسفلت نهائية بكامل الطريق شاملة أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، وكذا اللافتات التحذيرية اللازمة بالمدينة، كما تم استبدال الإنارة الصوديوم بإنارة ليد لتتوافق مع أعمال التطوير.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أن أعمال التطوير تضمنت إلغاء 3 تقاطعات مباشرة نظراً لخطورتها بجانب خلق مدخلين للربط بين الطريق والمحور الشرقي الجديد، مضيفاً أن قطاع الطرق بالمدينة يشهد طفرة حقيقية سواء بالطرق الرئيسية أو الفرعية داخل الأحياء، وذلك بهدف التيسير على سكان مدينة الشروق.