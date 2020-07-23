عبدالغني: نحتاج لروح ثورة يوليو للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي

قال سيد عبدالغني، رئيس الحزب العربي الناصري، إن ذكرى ثورة 23 يوليو تأتي هذا العام في ظل تحديات كبيرة يواجهها الأمن القومي العربي لتأكد مواقف جمال عبدالناصر من هذا الملف الذي كان يضعه على رأس أولوياته، مشيرا إلى أن رؤية عبدالناصر كانت الأصوب في حماية الأمن القومي المصري والعربي والرئيس السيسي يسير على نفس الدرب.

وأضاف عبدالغني لـ"الوطن"، أن الموقف المصري على مدار التاريخ واضح وهو عدم السماح بأي تدخلات أجنبية في الدول العربية والمساس بالأمن القومي العربي، مؤكدا على أن مصر لن تتهاون تجاه العبث التركي في ليبيا.

وتابع أن مصر بقيادتها السياسية تفف حائط صد ضد الاعتداء التركي على الدول العربية سواء في ليبيا أو في سوريا ومؤخرا في العراق، منوها إلى أن الرئيس التركي أردوغان يجر المنطقة إلى الاشتعال بتدخله السافر في ليبيا وتهديده للأمن القومي المصري والعربي.

ونوه عبدالغني إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح لهذا المشروع الأردوغاني التركي بالتمدد داخل الأراضي العربية، معربا عن ثقته في قدرة القيادة السياسية وخطواتها تجاه حماية الأمن القومي.

وطالب بضرورة تكاتف الجميع خلف الدولة المصرية واستلهام روح ثورة 23 يوليو في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن سواء فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي من ناحية ليبيا أو الحفاظ على الأمن المائي من ناحية أثيوبيا.