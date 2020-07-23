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جرافات المستوطنين تقوم بأعمال تجريف جنوب نابلس

كتب:

محمد الليثي
12:09 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شرعت جرافات تابعة للمستوطنين الإسرائيليين بأعمال تجريف واسعة النطاق على اراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة أن المستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" المحاذية للقرية يقومون بأعمال تجريف في منطقة النقارة الواقعة شرق القرية من أجل إقامة بؤرة استيطانية جديدة على اراضي المواطنين في المنطقة.

وأكد أن أعمال التجريف تجري على أراضي خاصة للمواطنين وتشمل عدة دونمات.

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