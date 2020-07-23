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تفاصيل مقتل طفلة بالسلام وإلقاء جثمانها أمام مدرسة الفاروق عمر بالسلام

كتب:

محمد سيف
12:20 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

تواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلة عمرها 5 سنوات بالسلام عثر جثمانها أمام مدرسة الفاروق عمر بمدينة السلام، وتبين من مناظرة الجثمان وجود آثار تعذيب وضرب به. 

وقالت مصادر أمنية، إن جهات التحقيق قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب وفاتها رسميًا، موافاتها بتقرير الصفة التشريحية، واستدعت النيابة أسرة المجني عليها لسماع أقوالها في الحادث.

وأضافت المصادر، أن المباحث تجمع تحرياتها في الحادث من أجل تحديد الجناة وضبطهم، كما تقوم المباحث بمراجعة الكاميرات القريبة من مكان الحادث وجمع روايات أصحاب المحلات التجارية والمارة في محيط الحادث تمهيدًا للوصول إلى شاهد رؤية حول الحادث يساعد في سرعة ضبط الجناة.

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