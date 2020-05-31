"خنقتها في 3 دقايق".. كشف ملابسات مقتل طفلة على يد جارتها بسوهاج

"خنقتها في 3 دقايق كنت عايزة أسرق الحلق بتاعها.. الشيطان لعب في دماغي، كتمت أنفاسها لحد ما روحها طلعت في أيدي".. بهذه الكلمات اعترفت المتهمة بقتل ابنة جارتها والتخلص من جثتها بإلقائها في ترعة بقرية الحريدية بمركز المراغة، محافظة سوهاج، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.

وأضافت المتهمة قائلة: "بعد ما خلصت على الطفلة ورميت جثتها لقيت الدنيا اتقلبت عندنا في الشارع وشفت ضباط كتير فعرفت إن الموضوع اتكشف ولقيت الشرطة عندي فاعترفت بكل حاجة".

عقب تسجيل اعترافات المتهمة، أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وشرحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي بلاغا من والدة المجني عليها، بتغيب ابنتها "10 سنوات".

بمجرد تلقى البلاغ توجهت قوة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة المباحث بمركز المراغة، تحت قيادة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، وبدأت في فحص خط سير الطفلة، وتتبع تحركاتها، حتى توصلت من خلال فحص الكاميرات والمشاهدات، إلى أن آخر ظهور للطفلة لدى منزل صديقة الأم.

جرى استئذان النيابة العامة، وضبط المشتبه فيها، واعترفت بتفاصيل الجريمة، وقالت إنها قتلتها لسرقة "قرطها الذهبي".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت لإجراء مناظرة للجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، لبيان أسباب الوفاة، وناقشت المتهمة حول ملابسات الجريمة، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة.