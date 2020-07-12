"الطريق إلى المشنقة".. تفاصيل مثيرة في مقتل طفلة على يد أخرى بالجيزة

بمجرد وصولك إلى شارع الباشا بمنطقة بشتيل التابع لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، لا تجد حديث يعلو على جريمة قتل الطفلة "ريتاج"، التي لم تكمل عامها الخامس، على يد طفلة تبلغ من العمر 11 عاما.

هنا شاهدتها والدتها معلقة في مدخل عقار تحت الإنشاء، حالة من الصدمة أصابت سكان الشارع ورواد المنطقة بعد أن كشفت أجهزة الأمن مفاجآت لا يقوى عقل تصورها.. كيف نفذت "حنين" ابنة الـ11 عاما حكم الإعدام في الطفلة ريتاج؟

جاء في محضر الشرطة أن وراء ارتكاب الواقعة - طفلة تدعى "حنين" 11 سنة - نسبت إليها تحريات مباحث الجيزة تهمة قتل الضحية.

"تعالي نجيب شيبسي"

شاهدت حنين المجني عليها، ريتاج، 4 سنوات، تسير بمفردها فاستدرجتها "تعالي نجيب شيبسي"، وما أن صادفت عقارا اصطحبت المجني عليها إلى فنائه وخنقتها حتى فقدت الوعي، شاهدت سلكا كهربائيا ملقى على الأرض، فصنعت "مشنقة" ولفت السلك مرتين لتقويته وعقدته من طرفه لربطه بالقفص الحديدي ثم عقدت الطرف الآخر على هيئة - مشنقة - مقاسها يناسب تماما رأس الطفلة (المجني عليها).

حملت "حنين" الطفلة بسهولة لصغر حجمها، وعلقت رقبتها في المشنقة وتركت جسدها ينسدل فجأة، وتسدل الستار على جريمة فاقت خيال مؤلفي الدراما والأفلام.

المتهمة أشبعت رغبتها في العنف تأثرا بفيديوهات "يوتيوب"

"حنين" طفلة تبلغ من العمر 11 عاما تقيم رفقة عمتها وزوجها، منذ أن كان عمرها عامين بعد انفصال والديها من 9 سنوات. وبحسب التحقيقات اعتادت "حنين" منذ 3 سنوات مشاهدة فيديوهات عنيفة على موقع "يوتيوب" تتضمن طريقة إعداد حبل المشنقة وخنق الأطفال، وقالت إنها كانت تراودها دائما فكرة تنفيذ ما تشاهده حتى نفذت جريمتها.

الكاميرات وثقت الجريمة، ورصدت تفاصيل اصطحاب الطفلة المتهمة للمجني عليها، وخروجها من العقار الذي شهد الجريمة، بحسب ما سجلته قوات الشرطة، التي تحفظت على المتهمة لحين عرضها على جهات التحقيق.

وأشرف على تحريات الأجهزة الأمنية، اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو طلعت رئيس مباحث القطاع، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز أوسيم.

العثور على جثة طفلة معلقة بمدخل منزل

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز الشرطة بالعثور على جثة طفلة "4 سنوات"، مقيمة بدائرة المركز داخل "منور" عقار مجاور للعقار سكنها مُعلقة من رقبتها بسلك كهربائي مربوط في صندوق حديدي، ووجود حز حول الرقبة، وما قررته والدتها أن ابنتها كانت بصحبتها حال عودتهما إلى المنزل ثم اختفت عن أنظارها وعلمت من الأهالي بالواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبة الواقعة وهي طفلة عمرها 11 عاما، طالبة مقيمة بالناحية ذاتها طرف عمتها لانفصال والديها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، بمواجهتها بما توصلت إليه التحريات، أقرت بها واعترفت تفصيليا بارتكابها الواقعة، تقليداً لأحد مقاطع الفيديو حول "الشنق" على موقع "يوتيوب"، التي اعتادت مشاهدته وتأثرت به.