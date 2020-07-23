المعارضة تستجوب وزير الدفاع التركي في البرلمان حول ضرب قاعدة الوطية

قدم حزب الخير التركي المعارض لائحة استجواب حول الأوضاع في ليبيا للبرلمان التركي وطلب إجابة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار عليها.

وبحسب ما نشرت جريدة "سوزجو" التركية، قدم الاستجواب نائب حزب الخير أيدين سيزجين، وطلب الرد عليه من آكار، بخصوص الهجوم الذي وقع على قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات حكومة السراج من قبل طائرات مجهولة الهوية.

وقال سيزجين: "بحسب المعلومات التي نشرتها الصحافة، تم تنفيذ 9 طلعات هجومية متتالية في أقل من 90 دقيقة، وتم تدمير المعسكرات المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي والرادرات التي تمتلكها بلادنا بالكامل" وفقا لما نشر موقع "تركيا الآن".

وسأل سيزجين حول عن هوية البلد التي نفذت ذلك الهجوم، وما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح خلال هذا الهجوم أم لا، وما إذا كانت هناك نية لتركيا في نشر طائراتها الحربية في ليبيا أم لا.