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إسرائيل تعزز قواتها على الحدود اللبنانية بعد تهديدات حزب الله

كتب:

محمد الليثي
12:23 م | الخميس 23 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز قواته على الحدود اللبنانية في أعقاب تقييم للأوضاع على خلفية تهديدات حزب الله بالرد على مقتل أحد عناصره في دمشق خلال غارة منسوبة لإسرائيل، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم إرسال كتيبة مشاة إلى المنطقة.

ونقلت الهيئة عن مصادر لبنانية، أن حزب الله اتخذ قرارا بالرد، وأوضحت أن القرار يأتي في اطار المعادلة التي وضعها الأمين العام للحزب حسن نصر الله بالرد من لبنان على أي استهداف لمقاتليه في سوريا.

وفي سياق متصل رجح دبلوماسي في بيروت، أن يرد حزب الله على مقتل عنصره في دمشق، وقال خلال حديث مع هيئة البث الإسرائيلية، إن الرد سيكون محدودا، مضيفًا أنه لا يوجد إجماع لبناني حول سلوك حزب الله فيما يخص المواجهة مع إسرائيل.

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