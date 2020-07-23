جامعة الأزهر تحدد بداية العام الدراسي الجديد السبت المقبل

أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر أن مجلس الجامعة سينعقد يوم السبت لتحديد موعد بدء العام الدراسي وإعلان الخريطة الزمنية للدراسة.

وأضاف، أن المتبع أن تعلن جامعة الأزهر بدء وتحديد الخريطة الزمنية وفق ما تم التوافق عليه بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتوحيد الجهود وتساوي الفرص بين جميع الطلاب، وأنه من المقرر، أن تنتهي امتحانات نهاية العام بالجامعة بالقاهرة والأقاليم، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن استمرت لمدة 24 يوما.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21 يناير 2021، وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10 يونيو 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.