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الأزهر: الهدوء يسود امتحاني الإنشاء والتوحيد للأدبي والشعبة الإسلامية

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
02:22 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة الإنشاء، اليوم، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية مادة التوحيد، وسط إجراءات وقائية مشددة داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية للثانوية الأزهرية، لـ"الوطن"، أن القطاع لم يتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحان، فكان في مستوى الطالب المتوسط، وكانت نسبة الحضور عالية للغاية وهناك تعاونا كبيرا من قبل الطلاب وتقبل للإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها، وليس هناك أي مخالفات إلكترونية خاصة بالامتحان.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أية مشكلات على أرقام التليفونات المعلنة، وأن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لم تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس 2020، وبعدت عن أسئلة الألغاز المعقدة، حتى لا تزيد من توتر الطلاب في اللجان.

فيما شدد الأزهر على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مشيدًا بالتزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية وتفهمهم الوضع المحيط بهم.

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