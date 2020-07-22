الجامع الأزهر يعقد اختبارات ومقابلات لمنسقي الأروقة

عقدت إدارة الجامع الأزهر اختبارات للمتقدمين في المسابقة التي أعلن فيها الجامع الأزهر بتاريخ 2 ديسمبر 2019م، عن حاجته لعدد من الباحثين عن طريق الندب الداخلي.

وقال الجامع الأزهر في بيان له أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتحري الدقة في اختيار أفضل المتقدمين لشغل وظيفة منسق برواقي القرآن الكريم، والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر.

وأجريت الاختبارات تحت إشراف نخبة من لجنة مراجعة المصحف، ونخبة من أساتذة كلية القرآن الكريم وعلومه بجامعة الأزهر، وبحضور الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر.