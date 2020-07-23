إسرائيل تستحدث منصب منسق مكافحة تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، استحداث منصب منسّق لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وعيّن فيه أخصائي في الصحة العامة، وفق ما أفاد مكتبه في بيان.

وتم تعيين الرئيس التنفيذي لمجمع سوراسكي الطبي في تل أبيب روني جامزو في المنصب، بحسب البيان، وفقا لما تشره موقع "فرانس 24".

وقال البيان، إن "البروفيسور جامزو يتمتع بسنوات عديدة من الخبرة الإدارية في المجال الصحي بما في ذلك العمل سابقا كمدير عام لوزارة الصحة".

ويأتي القرار بعد أن أبدى الإسرائيليون، استيائهم من قرارات الطوارئ المتناقضة، التي أعلنت عنها الحكومة في الأسابيع الأخيرة، بينما انطلقت تظاهرات في أنحاء البلاد ضد التداعيات الاقتصادية للوباء.

وتعرضت الحكومة الإسرائيلية، التي نالت ثناء مع بدء تفشي الفيروس، لانتقادات واسعة بعدما خففت أواخر أبريل، القيود التي كانت فرضتها في السابق.

وعادت إسرائيل لتشهد ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات منذ تخفيفها الإجراءات، وسجلت بعض الأيام أكثر من 1000 إصابة، في حين سجلت الثلاثاء 2000 إصابة جديدة.

وأقر نتانياهو بمسؤوليته عن إعادة تخفيف القيود وفتح الاقتصاد بين أواخر أبريل ويونيو، وهي الخطوة التي يرى كثيرون أنها السبب في ارتفاع أعداد الإصابات.

وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9 ملايين نسمة حتى مساء الأربعاء أكثر من 56 ألف إصابة، بينها 40 وفاة.