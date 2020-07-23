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محمود مسلم

الرئيس الصينى يزور روسيا نهاية 2020

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12:33 م | الخميس 23 يوليو 2020
الرئيس الصينى شي جين بينغ

الرئيس الصينى شي جين بينغ

أعلن السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، أن رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينج، لا يزال ملتزماً بخططه للقيام بزيارة إلى روسيا في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال دينيسوف، خلال ندوة التفاعل الاستراتيجي الاقتصادي بين الصين وروسيا في عصر ما بعد جائحة "كورونا"، نظمها نادي "فالداي"، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الخميس: "إن النقاط الرئيسية للأجندة السياسية للنصف الثاني من هذا العام لا تزال مدرجة في جدول عملنا، وتتمثل في الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين، فضلا عن مشاركة الرئيس الصيني في مؤتمري منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" في روسيا".

يُذكر أن قمتي منظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس"، اللتين كان من المقرر إجراؤهما في يوليو الجاري، تم تأجيلهما للخريف بسبب تفشي جائحة كورونا.

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