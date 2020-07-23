الصين: ادعاء واشنطن أن قنصلية هيوستن تسرق الملكية الفكرية "افتراء"

قال وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية هو افتراء خبيث.

يأتي ذلك، بعدما قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وعندما سئل المتحدث عن التقارير التي تفيد بأن باحثا صينيا متهما بالاحتيال في الحصول على تأشيرة وإخفاء العلاقات مع الجيش الصيني، أصبح الآن متحصنا في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، قال وانغ في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي عذر لمضايقة أو قمع العلماء الصينيين في البلاد.