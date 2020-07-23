كشف لغز العثور على جثمان سائق داخل شيكارة بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث عن تفاصيل العثور علي جثمان سائق داخل شيكارة، وملقى بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد فوزي عامر مفتش المباحث أن جثمان الضحية به جروح قطعية بالرأس، وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني عليه سائق عمره 23 مُقيم أكتوبر، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 32 مُقيم دائرة القسم "بهدف سرقة سيارة الضحية".

وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث أكتوبر ثان من القبض على المتهم وعثر بحوزته على سيارة المجني عليه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه، وعقده العزم على قتله وسرقة سيارته.

وأضاف المتهم المذكور أنه في سبيل تنفيذ مخططه اتصل بالمجني عليه وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى مدينة الإسكندرية وعقب حضوره قام باستدراجه إلى داخل الجراج سكنه وباغته بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثاً إصابته التي أودت بحياته وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

وعقب ذلك قام بالاستيلاء على السيارة وبيعها لمقاول عمره 34 مُقيم دائرة القسم نظير مبلغ 50 ألف جنيه دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة.

تم بإرشاد المتهم ضبط السيارة الخاصة بالمجني عليه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.