السبت قافلة طبية مجانية بمستشفى طور سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، انطلاق قافلة طبية مجانية بمستشفى الطور العام، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يوليو وحتى الخميس 30 من الشهر الجاري، وفقًا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق، وقناة السويس، وعين شمس، ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستباشر أعمالها على مدار 6 أيام.

وأكد وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 15 تخصصا طبيا مختلفا، وهي: طب الأطفال، وعظام، الجراحة العامة، الباطنة العامة والكلى، جراحة عامة، الباطنة العامة، جراحة التجميل، الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، النساء والتوليد، جراحة مخ وأعصاب، جراحة المسالك البولية، الطب النفسي، التخدير والرعاية المركزة، جراحة القلب، استشاري أمراض القلب.

واشار إلى أنه سيجري لتوقيع الكشف، وإجراء كل الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، على فترتين بداية من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الواحدة ظهرًا حتى الثالثة مساءً.