القبض على إخواني بالشروق متهم بالتعدى الجنسي على طفلين وقام بتصوير أحدهما

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، القبض على إخواني، سبق اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان، بتهمة التعدي جنسيا على طفل بالشروق، وهتك عرضه.

ودلت التحريات والتحقيقات، أن مأمور قسم شرطة الشروق، تلقى بلاغا من صاحب محل تجاري، يتهم فيه عاملا بالتعدي جنسيا على نجله، البالغ من العمر 11 عاما، وتحرر محضرا أدلى فيه بأقواله، وتمسك باتهامه بالتعدي جنسيا على نجله، بعد استدراجه واستغلال حداثة سنه، وعدم وعيه.

وتمكنت قوة من القسم من ضبط المتهم "رجب.ع"، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول، تبين احتوائه على مقطع فيديو لقيامه بالتعدي جنسيا على طفل آخر، وبفحصه جنائيا، تبين سابقة اتهامه في القضية رقم 763 لسنة 2015، انضمام لجماعة محظورة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعتين، كما اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحرر المحضران رقمي 1935 و1953 لسنة 2020 إداري الشروق، وأحيل المحضران للنيابة العامة، التي تباشر التحقيقات، فيما تكثف الشرطة تحرياتها مجددا تحسبا للتوصل لضحايا آخرين للمتهم الإخواني.

من جانبه، قال مصدر أمني، إن هذه الأعمال المنافية للآداب، والتي يرتكبها عناصر الجماعة الإرهابية المتسترين بستار الدين، تدل على طبيعتهم غير السوية، واستمرار لفضائحهم الجنسية، مؤكدا على استمرار التصدي لهم.