صورة.. إليسا تنشر البوستر الرسمي لألبومها الجديد وتعلن موعد إصداره

نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" البوستر الرسمي لألبومها الجديد "صاحبة رأي"، والذي أعلنت بأنه سيصدر بشكل رسمي في 1 أغسطس المقبل، كما أعلنت إليسا عن إصدار الأغنية الرئيسية مساء اليوم.

ويوم الأربعاء الماضي كانت أطلقت المطربة إليسا، عبر "تويتر"، برومو أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، التي تحمل اسم ألبومها الجديد، وعلقت قائلة: "ساعات قليلة للانطلاق".

كانت إليسا، أعلنت عبر "تويتر"، سبب إطلاقها اسم "صاحبة رأي"، على ألبومها قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنه أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".