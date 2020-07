فيديو.. إليسا تطلق برومو أغنية "صاحبة رأي"

أطلقت المطربة إليسا، عبر تويتر، برومو أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، التي تحمل اسم ألبومها الجديد، وعلقت قائلة: "ساعات قليلة للانطلاق".

كانت إليسا، أعلنت عبر "تويتر"، سبب إطلاقها اسم "صاحبة رأي"، على ألبومها قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنه أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

Few hours to go pic.twitter.com/xBNl5BPy7h