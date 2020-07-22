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فيديو.. إليسا تطلق برومو أغنية "صاحبة رأي"

كتب:

ياسمين محمود
09:59 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
إليسا

إليسا

أطلقت المطربة إليسا، عبر تويتر، برومو أغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، التي تحمل اسم ألبومها الجديد، وعلقت قائلة: "ساعات قليلة للانطلاق".

كانت إليسا، أعلنت عبر "تويتر"، سبب إطلاقها اسم "صاحبة رأي"، على ألبومها قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة، ولأنه أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

وأضافت: "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح، الحمدلله وضميري مرتاح.. ليش؟ لأنه بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

 

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