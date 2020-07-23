أحمد فايد "نجم ذا فويس" يطلق أغنية عن فيروس كورونا

انتهى الفنان أحمد فايد صاحب الـ14 عاما، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم "الكورونا"، حيث إن الأغنية تحمل في عنوانها العريض وكلماتها أهدافاً توعوية للوقاية من جائحة كورونا.

وأطل أحمد فايد في كليب الأغنية مرتديا الكمامة، ومعه مجموعة من الأطفال خلال الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الزغبي والحان مصطفي حارس وعادل عز ومن إنتاج شركة موديرن بريفكت "نبيل عبد المنعم" ومن توزيع عادل عز.

يذكر أن أحمد فايد، حقق نجاحا وأقنع المدربين الثلاثة، عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي بموهبته في برنامج "ذافويس كيدز" بعدما قدم أغنية "حسدوني" لمحمد عبد الوهاب، وانضم لفريق حماقي ولكنه غادر المسابقة في مرحلة المواجهة.