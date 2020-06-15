المخرج محمد حماقي: "شاهد عيان" تجربة مختلفة والمسلسل ظلم في الدعاية

بموسم دراما رمضان الماضي قدم المخرج محمد حماقي أول تجاربه مع الدراما التلفزيونية بمسلسل "شاهد عيان" من بطولة الفنان حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة ومحمد لطفي.

ويرى المخرج محمد حماقي، أن مسلسل "شاهد عيان" يعد تجربة مختلفة، وقال لـ"الوطن" إن الفنان حسن الرداد تربطه به علاقة صداقة قبل أن تكون علاقة عمل وأن "الرداد" في أعماله الفنية الأخيرة كان محصورا في أداء الأدوار الكوميدية.

وأضاف "حماقي"، أنه حينما قرأ المسلسل تحمس للفكرة وعرضها على الفنان حسن الرداد وبدأوا في العمل على المسلسل ودوما ما كان يسعى لتقديم عمل فني جديد ومختلف، موضحا أنه بالاتفاق مع الفنان حسن الرداد قررا تقديم مسلسل تدور أحداثه في إطار الأكشن.

وعن علاقته بالفنان حسن الرداد، قال المخرج محمد حماقي، إنه تربطهما علاقة صداقة تقارب العشر سنوات وكانا تعرفا حينما كان مساعدا للإخراج مع المخرج محمد ياسين في مسلسل الجماعة الجزء الأول.

وأكد "حماقي"، أن ردود الأفعال على المسلسل جاءت إيجابية بشكل كبير إلا أن المسلسل شهد سوء توفيق من الدعاية الخاصة بالمسلسل وبالرغم من ذلك حقق نسبة مشاهدة وأعجب به عدد كبير من الجمهور وتفاعل مع قصة المسلسل التي كانت تدور خلال حالة من الغموض والإثارة.

وعن المنافسة التي شهدها موسم دراما رمضان الماضي، أكد "حماقي" أنه شئ جيد ومفيد للدراما بشكل عام حيث تنوعت الأعمال المقدمة للجمهور من حيث نوعها والممثلين الذي يقومون ببطولتها، وبأن هذا التنوع مفيد ويصب في مصلحة الجمهور أولا وأخيرا.

وعن تجربته الإخراجية الأولى في السينما، قال إنه انتهى من تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، منذ فترة، مؤكدا أنه ينتظر إعادة فتح دور العرض، لطرح الفيلم الذي يقدم به تجربة سينمائية مختلفة يتمنى أن تحوذ على إعجاب الجمهور.

وكان من المنتظر أن يطرح فيلم "أشباح أوروبا" في موسم عيد الفطر المبارك، قبل صدور قرار بإغلاق السينمات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.