فنلندا تفتتح سفارتها في بغداد بعد 30 عاما على إغلاقها

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إعادة افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد، بعد 30 عاما على إغلاقها.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في بغداد، إنه "يرحب بإعادة فتح سفارة فنلندا في بغداد بعد 30 سنة على إغلاقها"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "بحثنا مجموعة من الملفات، منها العلاقات الثنائية والتأكيد على تطويرها، ودور الشركات الفنلندية المهم في تطوير الاقتصاد العراقي، وخاصة في السبعينيات والثمانينيات".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن تطلعه إلى عودة الشركات الفنلندية للعمل في العراق، وإعادة صياغة الاقتصاد العراقي، والعمل مع الكثير من الدول الأخرى في هذا المجال.

وتابع حسين: "بحثنا ملف الإرهاب ومحاربته، وكان هناك حديث على أن الإرهابيين لا يزالوا يشكلون تهديدا للأمن في العراق وسوريا، وبالنتيجة للوضع في أوروبا".