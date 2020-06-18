الخارجية العراقية تسلم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير التركي في العراق مجدداً، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ودعت إلى "الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإنها استنكرت بـ"أشد" عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركيّة يوم 17 يونيو الجاري انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدود العراق الدولية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكدت العراق رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، وشددت على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية التي توغلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها.

وأكد البيان، أن تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة، إذ تسببت (مبادرة السلام) التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام 2013 في توطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركي داخل الأراضي العراقية دون موافقة أو التشاور مع العراق، مما دعا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن.

ودعت الخارجية العراقية تركيا للكف عن "مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة"، وطالبتها بأن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدا لهذه الاعتداءات.

وأكدت احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه، بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية على النهوض بمسؤوليتها.