رئيس وزراء بريطانيا يدعو للحذر من "كوفيد 19" عند اقتراب فصل الشتاء

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء.

وقال جونسون لوسائل الإعلام البريطانية "إنها ليست نهاية القصة ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأدلى جونسون بتصريحاته في أوركني، وهي مجموعة جزر مواجهة للساحل الاسكتلندي الشمالي، حيث يحاول إنعاش العلاقات المتوترة مع اسكتلندا عن طريق القول إن أزمة مرض "كوفيد-19" أظهرت القوة الجماعية للمملكة المتحدة.