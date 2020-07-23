مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 3 في شمال العراق

لقي 4 جنود أتراك مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في شمال العراق، في هجوم لمقاتلي "الكريلا" التابعين لقوات الدفاع الشعبي الكردية، مساء أمس الأربعاء.

وقال بيان عن مقاتلي ومقاتلات الكريلا، إنهم يواصلون عمليّاتهم العسكريّة ضدّ جيش الاحتلال التركي، وفي هذا السياق، استهدفوا أمس الأربعاء في الساعة 08:00، مجموعة جنود من الجيش التركي في المنطقة الواقعة بين تلّة ليلكان وبلدة كيفورت، بناحية خاكورك، بعمليّات قنص أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين.

وسارع الجيش التركي إلى انتشال جثث القتلى والمصابين من أرض المعركة وانسحبت وحداته من المنطقة وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأضاف البيان: "لقد نفّذ مقاتلونا هذه العمليّة وفاء لشهداء معركة حفتانين".

وأشار البيان إلى جيش الاحتلال التركي بدأ، في الساعة 02:00 من يوم 19 يوليو الجاري، عمليّة عسكريّة واسعة النطاق في محيط بلدة ميركيزرى التابعة لناحية كفر بمنطقة جولميرك، مضيفا: "تصدّى مقاتلو الكريلا لمحاولات جيش العدو التقدّم في محيط المنطقة، واندلعت على أثره اشتباكات عنيفة، قُتل فيها 3 جنود أتراك وأصيب آخرون. وفي صباح يوم 21 يوليو، انسحبت الوحدات التركيّة المشاركة في العمليّة دون تحقيق أيّ تقدّم على الأرض".