تجاوزات أردوغان.. الرئيس الفرنسي يدين خرق تركيا لسيادة اليونان وقبرص

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، خرق تركيا لسيادة كل من اليونان وقبرص، مؤكداً على ضرورة معاقبة كل من يخرق الحدود البحرية شرقي المتوسط.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسياديس من أمام قصر الإيليزيه، اليوم الخميس: "يمكن لقبرص أن تتأكد من دعم فرنسا لها، وأُدين خرق تركيا لسيادة قبرص وأيضا اليونان ويجب معاقبة كل من يقوم بخرق الحدود البحرية شرقي المتوسط" وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

واعتبر ماكرون، أن "روسيا وتركيا تتدخلان من أجل مصالحهما في منطقة شرق البحر المتوسط فيما لا تقوم أوروبا سوى بالقليل"، داعياً الأوروبيين إلى "التفكير بعمق في سياستهم في المتوسط واتخاذ إجراءات أكثر صرامة".

وأشار إلى أن كلا من "تركيا وروسيا تتطلعان إلى زيادة نفوذهما الاستراتيجي في منطقة المتوسط، حيث تزداد التوترات حول مصادر الطاقة"، معتبرا أن "هذه التدخلات ستؤثر على أمن أوروبا".

وشدد ماكرون، مجدداً على تمسك فرنسا بالحل السياسي في ليبيا مندداً بخرق حظر السلاح على ليبيا.