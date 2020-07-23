"شهيد الشرف" تلقى طعنتين بالقلب دفاعا عن شقيقته في الدقهلية

لقي طالب بكلية الحقوق مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، على يد شابين اعتدا عليه بسلاح أبيض.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة "الستاموني" يفيد مصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، أثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها، وحيث سددا له طعنتين وفرا هاربين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان، قالوا إن المجني عليه عاتب شابين بعد معاكستهما شقيقته في شرفة منزلهم وحدثت مشادة كلامية بينهم، وفي اليوم التالي تعدى كل من "عبد الرحمن ط. ا.، 17 سنة، وإسلام إ. ف.، 17 سنة، على المجني عليه بمطواة بحوزة الأول، حيث سدد له طعنتين نافذتين بالقلب.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت لتصرف النيابة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث تحت إشراف العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد القاضي رئيس الفرع، والمقدم أحمد الجندي رئيس المباحث، من ضبط المتهمين وبإرشادهما جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

وأطلق أهالي قرية "الستاموني" على المجني عليه "شهيد الشهامة الجديد"، في إشارة منهم إلى تكرار واقعة الشاب "محمود البنا".