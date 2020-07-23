اليونان تحذر تركيا من تنفيذ عمليات بحث عن الغاز في شرق المتوسط

أعلنت اليونان، اليوم، أنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس وصف عملية التنقيب التركية بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية.

وأضافت الشبكة أن النزاع على الموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط بين أثينا وأنقرة أدى إلى نشر تركيا سفنهما البحرية في المنطقة؛ حيث تستعد سفينة البحث "أوروك ريس" في إجراء مسح للمنطقة.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق أن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

يذكر أن اليونان وتركيا في خلاف على الحدود البحرية بينهما منذ عقود، إلا أن اكتشافات الغاز الطبيعي وخطط التنقيب في شرق البحر المتوسط مؤخرا أدت إلى تفاقم النزاع بين البلدين.