عاجل.. أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي تطالب بفرض عقوبات على تركيا فورا

طالبت أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، فرض عقوبات على تركيا فورا، وفقا لما نشره موقع "العربية"، في نبأ عاجل.

وسط التوتر المتصاعد بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، على خلفية التنقيب في البحر المتوسط، وتحرك السفن التركية الأخير، اعتبرت فرنسا أنه من الخطأ الجسيم ترك أمن المتوسط بيد أنقرة.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس أناستسيادس في قصر الإيليزيه، اليوم، "سيكون خطأ جسيماً ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى خصوصاً تركيا"، كما أضاف: "يجب معاقبة منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".