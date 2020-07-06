ميركل تلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل

كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، اليوم، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستتوجه إلى بروكسل بعد غد الأربعاء، وهي المرة الأولى التى تسافر فيها للخارج منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال زايبرت، إن برنامج ميركل سيبدأ من البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث تعقد جلسات ومباحثات تتركز جميعها على الرئاسة الألمانية للمجلس الأوروبي، إذ تجري مباحثات مع رئيس مجلس نواب البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي، وستلقي خطابا أمام البرلمان، كما ستعقد لقاءً ثنائياً مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وترأست ألمانيا مجلس الاتحاد الأوربي منذ أول يوليو الجاري، وخلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، سوف تترأس على التوالي كل من ألمانيا والبرتغال ثم سلوفينيا مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، ضمن ما يُعرَف باسم البرنامج الثلاثي، يتوافق رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي المتتاليين على اتخاذ القرارات السياسية بشكل مشترك، ومن أجل ضمان انتقال سلس للرئاسة خلال هذه الفترة.