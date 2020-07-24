قصة 4 شهور عزل بمستشفي أسوان التخصصي في 7 معلومات

4 شهور منذ بداية عمل مستشفى الصداقة، كمستشفى عزل في أسوان، كانت كافية ليتصدر المشهد فى صعيد مصر ويستقبل عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من محافظات الصعيد "أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – البحر الأحمر" بالإضافة لمحافظة أسوان.

وتقدم "الوطن" 7 معلومات هامة عن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان خلال فترة عمله كعزل.

1- يوجد بمستشفى أسوان التخصصي "العزل" حالياً 55 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد يتم الآن علاجهم داخل المستشفى .

2- توجد حالتان بالمستشفى تحاليلهما سلبية لكورونا للمرة الثانية ومازالا داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى يتلقيان العلاج اللازم من أمراض أخرى.

3- خرجت 357 حالة شفاء تام من الكورونا وعادوا لمنازلهم .

4- لفظ 159 حالة أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى أثناء فترة العلاج غالبيتهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

5- 8 حالات توفوا داخل المستشفى بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية مرتين.

6- خروج 121 حالة لـ"العزل المنزلي" لاستكمال العلاج.

7- تم تحويل 379 حالة الى عزل نزل الشباب بطريق السادات بمدينة أسوان عقب استقرار حالتهم الصحية وخرجوا بعد ذلك بعد تعافيهم، وتم إغلاق نزل الشباب وتسليمه مرة أخرى لمديرية الشباب والرياضة لعودة النشاط الشبابي والاجتماعي.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد به طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.