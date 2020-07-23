أعلام الأهلي ولافتة "نادي القرن الأفريقي" تُزين استاد السلام

قامت شركة استادات، بتعليق أعلام النادي الأهلي واللوحات الخاصة به، على ملعب السلام، تمهيدًا لوضع اسم النادي على الملعب واستلامه بشكل رسمي ليصبح ملعبًا للنادي الأحمر (نادي القرن) بداية من الموسم المقبل.

وكان هناك اتفاقا بين إدارة الأهلي ومسؤولي شركة "استادات"، على توقيع العقود وإعلان ملعب السلام رسميا باسم الأهلي في 24 مارس الماضي، وذلك في مؤتمر صحفي موسع، لتوقيع العقود بين الأهلي وشركة استادات، ولكن الأوضاع الأخيرة وتفشي فيروس كورونا في البلاد وتوقف النشاط الرياضي، أدى إلى تأجيل المؤتمر لموعد لاحق.

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