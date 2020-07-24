بالتابلت والدورات.. كيف استعدت القليوبية لمنظومة الكارت الذكي للفلاح

استعدادات مكثفة بدأتها محافظة القليوبية، لتطبيق منظومة الكارت الذكي للفلاح، في إطار تطبيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل، والتي من المقرر أن يستفيد منها 57 ألف مزارع

"الوطن"، تستعرض استعدادات وإجراءات المحافظة لبدء تطبيق المنظومة

تسليم 215 جهاز تابلت بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط وعدد 30 جهاز كمبيوتر لجميع مديري الإدارات الزراعية بمدن المحافظة لبدء المنظومة.

عقد دورات تدريبية لمسؤولى الجمعيات التعاونية على استخدام التابلت فى تفعيل كارت الفلاح الذكى وذلك فى مراكز المحافظة

تقسيم المجموعات التدريبية إلى 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز.

حصر وميكنة الحيازات الزراعية كأحد نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.

تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير، وحل كل المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع ومحاربة السوق السوداء، وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتى تماشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منظومة كارت الفلاح تأتي لصالح المزارعين، وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا، وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.