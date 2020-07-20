تشكيل لجنة رئيسية و11 فرعية لتطبيق الكارت الذكي للفلاح بالقليوبية

أعلنت مديرية الزراعة بالقليوبية، اليوم الإثنين، استلام 223 تابلت وعقد دورات تدريبية لمسؤولي الجمعيات الزراعية على استخدامه في تفعيل كارت الفلاح الذكي، وذلك في مراكز المحافظة، حيث جرى تقسيمهم على 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز بالمحافظة.

وقال حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه سيجرى البدء في تسليم التابلت 22 من يوليو الجاري، بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبعدها سيجرى توزيع كارت الفلاح لـ 57 ألف حائز فور إعلان الموعد المحدد من الوزارة، على أن يتسلمه الحائز من بنك الزراعة المصري، ثم يتوجه للجمعية التعاونية لتفعيله.

وأضاف "زايد"، في بيان منه اليوم، أنه جرى تشكيل 11 لجنة فرعية بالإدارات الزراعية بالإضافة إلى لجنة رئيسية بالمديرية لإنجاز تطبيق الكارت الذكى دون تأخير، وحل كل المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التنفيذ بما يضمن حقوق المزارع وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع ومحاربة السوق السوداء، وحصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.