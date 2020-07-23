فريد شوقي يكشف موقفين كوميديين مع يوسف وهبي وأنور وجدي في تسجيل نادر

في تسجيل نادر للفنان الكبير الراحل فريد شوقي، مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة، والذي تم تسجيله في منتصف السبعينات، وتحدث خلاله شوقي عن أكثر وأهم المواقف الكوميدية التي تعرض لها ولن ينساها طوال حياته الفنية.

وأكد شوقي أن هناك موقفين لم يستطع أن يتمالك نفسه من الضحك، أولهما كان أثناء مشاركته في الفرقة القومية مع الفنان الراحل يوسف وهبي، وذلك كان أثناء عرض مسرحي لرواية باسم "اللص" للكاتب توفيق الحكيم لمشهد جمع بينه وبين يوسف وهبي.

والموقف الثاني الذي جمعه مع الفنان الراحل أنور وجدي أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم باسم "خطف مراتي" عام 1954.