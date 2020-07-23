الكويت تعتزم الانتقال للمرحلة الثالثة للعودة للحياة الطبيعية الثلاثاء

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء الكويتي قرر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وذلك جاء في تدوينة على الصفحة الرسمية للمركز.

يُشار إلى أن المرحلة الثالثة من المراحل الخمس للعودة للحياة الطبيعية في الكويت، تتضمن إلغاء حظر التجوال بشكل كامل، بالإضافة إلى إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية، وفي مقدمتها فتح صالات الطعام بالمطاعم للجلوس، مع التأكد من ضوابط التباعد الاجتماعي داخل كل مطعم.