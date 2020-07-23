فيديوهات مفبركة وتعدي جنسي على طفلين.. فضائح الإخوان خلال 24 ساعة

استمرارًا للممارسات غير الأخلاقية التي يرتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المتخذين من الدين ستارًا، فقد شهد اليوم الخميس، ضربتين أمنيتين للجماعة الإرهابية، أسفرت الأولى عن ضبط خلية إرهابية، في الإسكندرية، تعمل على فبركة المواد الإعلامية، والتواصل مع قناة الجزيرة القطرية، والثانية في الشروق بالقاهرة، وهي القبض على إخواني بتهمة التعدي جنسيا على طفلين، وتصوير أحدهما.

ورصد قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج، تكليفات لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد، بالعمل على تنفيذ مخطط إثارة الشائعات والبلبلة تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، تتضمن أخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد.

وتمكن الأمن الوطني، من تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط، من الهاربين بتركيا، وأبرزهم الإرهابيون عماد البحيرى وحسام الشوربجى وسيد توكل، وحمزة زوبع.

وأكدت المعلومات قيام العناصر الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها، باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية، وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة، حيث تم استهداف الاستوديو، وضبط القائمين عليه، وهم الإرهابيين هشام متولى الشوبكى، وإسلام علوانى حجازى، وإبراهيم سعيد إبراهيم، ومحمد محمد سعيد، ومحمد أحمد شحاته، وصهيب سامى الزقم.

وعثرت الأجهزة الأمنية، داخل الاستديو، على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلي وأدوات المونتاج والتصوير، وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.

وفي الشروق، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، القبض على إخواني، سبق اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان، بتهمة التعدي جنسيا على طفل، وهتك عرضه.

ودلت التحريات والتحقيقات، أن مأمور قسم شرطة الشروق، تلقى بلاغا من صاحب محل تجاري، يتهم فيه عاملا بالتعدي جنسيا على نجله، البالغ من العمر 11 عاما، وتحرر محضرا أدلى فيه بأقواله، وتمسك باتهامه بالتعدي جنسيا على نجله، بعد استدراجه واستغلال حداثة سنه، وعدم وعيه.

وتمكنت قوة من القسم من ضبط المتهم "رجب.ع"، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول، تبين احتوائه على مقطع فيديو لقيامه بالتعدي جنسيا على طفل آخر، وبفحصه جنائيا، تبين سابقة اتهامه في القضية رقم 763 لسنة 2015، انضمام لجماعة محظورة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعتين، كما اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحرر المحضران رقمي 1935 و1953 لسنة 2020 إداري الشروق، وأحيل المحضران للنيابة العامة، التي تباشر التحقيقات، فيما تكثف الشرطة تحرياتها مجددا تحسبا للتوصل لضحايا آخرين للمتهم الإخواني.