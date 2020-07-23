إغلاق 22 منشأة تجارية بقنا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بقنا، قامت بالمرور على عدد من المنشآت التجارية والغذائية بمراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقرر محافظ قنا إغلاق 22 منشأة تجارية إداريًا بمراكز قنا وفرشوط ونقادة ونجع حمادي، لحين تقنين أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، موجهًا الوحدات المحلية ومديرية التموين بقنا، ومديرية الشئون الصحية، بالمتابعة المستمرة لتلك المنشآت لحين تقنين أوضاعها.