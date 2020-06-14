إحالة أمناء مخازن بـ"صحة قنا" للنيابة العامة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تحويل أمناء مخازن إدارة التموين الطبي بمديرية الشؤون الصحية بقنا، وأمين مخازن بإدارة أبو تشت الصحية إلى النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وإهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفة، ما ترتب عليه وجود عجز في بعض أصناف الدواء، وذلك بناء على تقرير هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد المحافظ أنه بفحص أعمال مخازن الأجهزة الطبية بالمديرية، في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2020، وفحص أعمال مخازن المستلزمات الطبية عن الفترة 1 يوليو 2018 حتى 6 يونيو 2020، تبين وجود مخالفات مالية وإدارية.

وتابع: "كما أدى إهمال أمناء مخازن إدارة التموين الطبي السابق والحالي وأمين المخازن بإدارة أبو تشت الصحية إلى وجود عجز في بعض الأصناف، وترتب على هذه المخالفات وجود أضرار بالمال العام يقدر بنحو 327 ألفا و365 جنيها".