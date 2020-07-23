طيران الإمارات تغطي تكاليف كورونا الطبية للمسافرين من وإلى الإمارات

أطلقت "طيران الإمارات" مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي، وذلك بتوجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتضمنت المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وأتاحت المبادرة لعملاء طيران الإمارات السفر هذا الصيف بثقة تامة مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو و تكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يوميا لمدة 14 يوما في حال تم تشخيصهم بـ "كوفيد-19" أثناء سفرهم بعيدا عن بلدانهم.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أحمد بن سعيد آل مكتوم: نعمل وفق رؤية محمد بن راشد آل مكتوم و توجيهاته بتعزيز الثقة بالسفر الدولي و"نحن على يقين بأن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجيا لكنهم ينشدون المرونة و الثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم و مكوثهم خارج بلدانهم".

وأضاف آل مكتوم: "وضعت طيران الإمارات تدابير وإجراءات وقائية واحترازية على جميع المستويات لضمان النظافة والسلامة في كل خطوة من رحلة العميل، كما حدثت شروط الحجز لتوفير المرونة أما الآن فإننا نرتقي إلى المستوى التالي، بتوفير تغطية مجانية لعملائنا تشمل نفقات كوفيد-19 الطبية و تكاليف الحجر الصحي عند سفرهم إنه استثمار ضخم من جانبنا لكننا نضع عملاءنا أولا، ونثق في أنهم سيرحبون بهذه المبادرة التي تمنحهم الثقة وتشجعهم على اتخاذ قرار السفر".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": تقدم " طيران الإمارات " تغطية تكاليف العلاج الطبي و الحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجانا لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون عليها.

وتسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر المقبل اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر المقبل.

وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوما بدءا من سفر أول قطاع من الرحلة ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

وتبدأ "طيران الإمارات" توفير التغطية للمسافرين فورا من لحظة هذا الإعلان وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة و التغطية و لا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم كما أنهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية.