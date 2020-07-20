أغسطس المقبل.. "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم

تستأنف شركة "طيران الإمارات"، رحلاتها إلى ستوكهولم برحلة واحدة أسبوعيًا، اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، ليرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم، أن عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس، ستزيد إلى 63 مدينة، ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي، وعبرها بسهولة وأمان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت شركة "طيران الإمارات"، إلى أن الرحلات ستعمل بين دبي وستوكهولم أيام السبت، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 217"، مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحًا، وتصل إلى ستوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر، أما رحلة العودة "ئي كيه 218"، فتقلع من مطار ستوكهولم، أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصرًا، وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلًا.