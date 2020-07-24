"أقامت معه علاقة".. تفاصيل مقتل رجل أعمال "العجوزة" على يد خادمته

بعد مرور 6 أشهر على واقعة قتل "رجل أعمال" داخل شقته بمنطقة العجوزة، على يد خادمته وزوجها وصديقتها، لسرقته بعد إقامة علاقة غير شرعية معه، أسدلت النيابة الستار على القضية، وأحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

وأثبتت النيابة فى التحقيقات أن المتهمة الرئيسية - الخادمة - اعترفت بتفاصيل الجريمة وقالت: "إن المجنى عليه، 70 عاما، رجل أعمال لديه عدد من المحال التجارية، ومنفصل عن زوجته منذ فترة زمنية، ومقيم بمفرده داخل الشقة السكنية -مسرح الجريمة - وكانت تردد عليه للقيام بأعمال نظافة الشقة، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بالاتفاق مع عدد من السيدات لإقامة علاقة مع المجني عليه مقابل حصولهن على مبالغ مالية.. وزين لها الشيطان قتله".

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها اتفقت مع زوجها وصديقتها على التخلص منه وسرقته، "يوم الجريمة اتصلت بالمجني عليه واتفقت معاه على ممارسة الرذيلة مع صديقة - المتهمة الثانية - مقابل 70 جنيها، وبعد دخولنا الشقة أقامت معه علاقة وبعد حوالي نص ساعة حضر المتهم الثالث –زوجها- وخنقناه لحد ما مات وسرقنا 200 جنيه وشاشة وتليفون".

واعترف المتهم الثاني "الزوج"، بما جاء على لسان زوجته "المتهمة الرئيسية"، وأيضا أكدت صديقتها ما جاء على لسانها أثناء التحقيق معهم.

البداية كانت مع تلقي قسم شرطة العجوزة، من أهالي وجيران الضحية، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقته، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة وجرى فتح باب الشقة، وتبين للعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، الآتي: "الشقة عبارة عن 3 غرف وحمام ومطبخ، يوجد آثار لبقايا طعام لأكثر من شخص، عثر على جثة مالك الشقة، 70 عاما، في غرفة نومه، وتبين أن هناك آثار خنق حول رقبته، اختفاء متعلقاته الشخصية، سلامة منافذ الشقة".

سجلت القوات معايناتها، وجرى عرضها على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، الذي أمر بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة.. كما أمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة، وانتقلت النيابة انذاك إلى مسرح الجريمة.. بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة، كان هناك فريق من مباحث الجيزة يضم كل من العقيد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة يفحص كاميرات المراقبة، ويناقش عددا من الشهود، لبيان آخر مشاهدات لغرباء دخلوا العقار من عدمه، أيضا فحص علاقات وتعاملات المجني عليه التجارية، لبيان عما إذا كانت هناك خلافات من عدمه.

وتوصلت القوات إلى أن هناك خادمة، 20 عاما، كانت تتردد على المجني عليه، وبينهما علاقة آثمة، وأنها دخلت العقار بصحبة صديقتها وبعدها بـ20 دقيقة دخل زوجها، وخرجوا بعد فترة زمنية تترواح بين 20 و30 دقيقة، في وقت معاصر للجريمة.