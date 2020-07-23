إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 4 ملايين بزيادة مليون في 16 يوما

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن إصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 4 ملايين بزيادة مليون في 16 يوما، وذلك مع أكثر من 2600 إصابة جديدة كل ساعة في المتوسط، وهو أعلى معدل في العالم.

وتسارعت وتيرة العدوى في الولايات المتحدة منذ اكتشاف أول حالة في 21 يناير الماضي، واستغرق الأمر 98 يوما في البلاد لتصل إلى مليون حالة، كما استغرق الأمر 43 يوما آخر لتصل إلى 2 مليون، ثم إلى 27 يوما لتصل إلى 3 ملايين إصابة.

ومن ثم استغرق الأمر 16 يومًا فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين، بمعدل 43 إصابة جديدة في الدقيقة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأشارت "رويترز"، إلى أنه غالبا ما تصادمت الحكومة الفدرالية وحكام الولايات الأمريكية وقادة المدن حول أفضل طريقة للتعامل مع الوباء، ما أدى إلى مجموعة من القواعد المربكة حول قضايا مثل ارتداء أقنعة "كمامات" الوجه في الأماكن العامة، وتوقيت إعادة فتح الشركات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير لهجته مؤخرا بعدما كان مترددا في السابق في ارتداء قناع بنفسه، لكنه هذا الأسبوع شجع الأمريكيين على ارتداء الأقنعة وظهر مؤخرا في الأماكن العامة لأول مرة مرتديا كمامة.