هاري بوتر و1917 وBad Boys For Life قريبا في السينما بالصين

يبدو أن رواد السينما في الصين على موعد مع مفاجأة جديدة، وذلك بعد قرار إضافة 3 أفلام "هوليودية"، لاقت نجاحا كبيرا ضمن الأفلام التي ستعرض بدور العرض بالصين بعد قرار افتتاحها مرة أخرى بعد سلسلة طويلة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

والأفلام المقرر إضافتها تم عرضها من قبل وحققت نجاحا كبيرا وحصدت عدد من الجوائز.

فيلم Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

يعرض 14 أغسطس

والفيلم عرض لأول مرة عام 2011، وهو من إخراج Chris Columbus.. وبطولة دانيال رادكليف، روبرت جرينت، ريتشارد هاريس.

وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار، وتكلفة إنتاجه 125 مليون دولار، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه في 2011 وتخطت أرباح حاجز الـ 984 مليون دولار.

Bad Boys For Life

يعرض 14 أغسطس

من إخراج كل من Adil El Arbi وBillal Fallah، وبطولة ويل سميث والممثل مارتن لورانس، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة.. وتم تصويره فى ميامى وفلوريدا وأطلنطا جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عرض لأول مرة في أمريكا في 17 يناير الماضي، وتخطت أرباحه الـ 419 مليون دولار.

فيلم 1917

يعرض 7 أغسطس

من إخراج سام ميندز، والذي كتبه مع كريستي ويلسون، وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار وحصد منها 3.

وكانت قد قررت الصين عرض مجموعة من أفلام هوليود، في دور العرض بالصين بعد قرار افتتاحها مرة أخرى، في المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا، منهيةً ما يقرب من ستة أشهر من عمليات الإغلاق.

وتقرر إقامة مهرجان شانغهاى السينمائى الدولى فى الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس. كما حدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس. وأعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في شنغهاي.