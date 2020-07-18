أفلام ويل سميث وفين ديزل وداوني جونيور تعرض بالصين بعد فتح السينما

من المقرر عرض مجموعة من أفلام هوليود، ضمن 22 فيلما، في دور العرض بالصين بعد قرار افتتاحها مرة أخرى، في المناطق التي تقل فيها الإصابات بفيروس كورونا، اعتبارًا من 20 يوليو الجاري، منهيةً ما يقرب من ستة أشهر من عمليات الإغلاق.. بحسب موقع "Variety".

والأفلام "الهوليودية"، التي ستطرح بدور العرض الصينية، عرضت من قبل وحقق بعضها نجاحا كبيرا وقت العرض.

ومن بين الأفلام التي يأمل صناع السينما في الصين أن تجذب الجماهير مرة أخرى للقاعات

فيلم "دوليتل"

من نوعية أفلام المغامرات، الكوميدي والفانتازي، ومن بطولة روبرت داوني جنيور والممثل أنطونيو بانديرس ورامي مشاركا بصوته مالك بصوته، ومدته ساعة و46 دقيقة.. وعرض لأول مرة 17 يناير العام الجاري.

وجرى تصوير الفيلم في عدد من الاستديوهات بالولايات المتحدة ومن إخراج ستيفن جاخان.

ويقوم "داوني جونيور" بدور الطبيب جون دوليتل، والذي يكتشف خلال أحداث الفيلم، أنه يستطيع التحدث مع الحيوانات، فينطلق في مغامرات مختلفة ويتعرض لمواقف كوميدية.

فيلم "bloodshot" من بطولة فين ديزل.

وهو من إخراج ديف ويلسون، ويشارك في البطولة إيزا جونزاليز، وسام هيوجان، والفيلم من نوعية الأكشن والفانتازي.. وعرض لأول مرة في أمريكا 13 مارس العام الجاري.

تدور أحداث الفيلم حول راي جاريسون والذي يجسده "فين ديزل"، وهو جندي قتل في معركة، وأعيد إلى الحياة من خلال تقنية حديثة تمنحه القوة وتحوله إلى شخصية خارقة، ثم يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو الذي يعتقد أنه قتل زوجته، وسرعان ما يتعلم "راي جاريسون"، أنه لا يمكن الوثوق بكل ما تعلمه.

فيلم The Pursuit of Happyness

عرض لأول مرة 15 ديسمبر 2006، ومن بطولة ويل سميث، وإخراج Gabriele Muccino، وتأليف Steve Conrad.

وترشح ويل سميث، عن دوره في الفيلم لجائزة أفضل ممثل دور رئيسي.

فيلم الأنيميشن "coco"

عرض لأول مرة 22 نوفمبر 2017، ومن إخراج لي أونكريش وأدريان مولينا، وحصد الفيلم جائزتي أوسكار وجائزة بافتا

فيلم A Dog's Purpose

مدته ساعة و40 دقيقة، من إخراج Lasse Hallström وبطولة جوش جاد، دينيس كويد، بيجي ليبتون، وعرض لأول مرة 27 يناير 2017، وتخطت أرباحه الـ 105 مليون دولار.

ومع افتتاح دور السينما سيكون بيع التذاكر عبر الإنترنت فقط، مع تطهير المناطق في دور العرض بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية.

وستكون الأقنعة إلزامية لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

يذكر أنه شهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدّى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.